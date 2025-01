Dopo la chiusura parziale avvenuta nella serata di domenica 26 gennaio, da oggi via del Terrapieno è chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del cavalcavia sovrapassante l’autostrada A14, a causa di problemi localizzati in corrispondenza di un giunto del ponte.

In nottata verranno effettuate le verifiche strutturali a cura di società Autostrade, a seguito delle quali i tecnici definiranno i tempi di intervento e le ipotesi di riapertura al traffico.