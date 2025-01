Pedone investito a Sant’Ilario d’Enza

Ieri sera, poco dopo le 20:00, i Carabinieri di Bibbiano sono intervenuti a Sant’Ilario d’Enza, all’incrocio tra via Roma e via Fornace Balestrocchi, per i rilievi di un grave incidente stradale. Sul posto si è accertato che una Citroën C3, condotta da una 65enne di origine dominicana residente nel comune di Sant’Ilario d’Enza, ha investito una cittadina peruviana di 71 anni residente sempre a Sant’Ilario mentre stava attraversando la strada in via Roma.

La donna investita è stata trasportata d’urgenza in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Parma. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri di Bibbiano, intervenuti per i rilievi.