Pd Sassuolo: “Attacco della Lega all’assessore Ferrari totalmente infondato”

Il Partito Democratico di Sassuolo ritiene l’attacco da parte della Lega cittadina all’Assessore Ferrari totalmente infondato e politicamente pretestuoso.

Come citato anche dalla segretaria della Lega Ruggeri, la concessione dei banchetti per l’attività politica nei luoghi pubblici è stata prolungata per due mesi a tutti i partiti e movimenti, stesso trattamento è stato riservato alla convocazione di un incontro congiunto tra tutte le parti, sia di maggioranza che di minoranza, com’è giusto che sia.

Sarebbe questo un comportamento passibile dell’accusa di democrazia selettiva?

Di fare i “bulletti di quartiere”? Si rasenta il ridicolo, è evidente a tutta la città.

Il Partito Democratico è aperto a un confronto per valutare soluzioni che contemperino il rilievo e la salvaguardia dell’attività politica e l’interesse delle attività commerciali. Se si ritiene utile una riorganizzazione degli spazi al fine di migliorare il rapporto delle forze politiche con la città, ben venga.

Piena solidarietà all’amministrazione e all’Assessore Ferrari, e un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto fino a ora, dalle Fiere di Ottobre alle feste natalizie e al coinvolgimento continuo su più fronti, che come Pd e coalizione abbiamo sempre sponsorizzato durante la campagna elettorale e durante questi primi mesi di amministrazione comunale.