Il Sindaco di Modena a proposito di sicurezza dei giovani

A proposito della sicurezza e delle aggressioni di giovani ai danni dei loro coetanei il sindaco Massimo Mezzetti interviene in questo modo:

“I recenti arresti di cinque minori, responsabili di diverse aggressioni avvenute nei mesi scorsi, sono stati il risultato di un’azione investigativa coordinata tra la Polizia locale e le altre Forze dell’Ordine. Dimostrazione che non si è stati con le mani in mano. Da allora gli episodi di aggressione sono diminuiti.

Certo, non basta, la preoccupazione dei genitori è fondata e legittima e per questo stiamo mettendo in campo altri sforzi e altri strumenti insieme a chi ha la competenza diretta della sicurezza, Prefettura e Forze dell’Ordine.

L’assessora Alessandra Camporota lo ha detto ai familiari del ragazzo aggredito davanti al liceo Wiligelmo ai quali ha telefonato per esprimere loro solidarietà e vicinanza, assicurando l’attenzione delle Istituzioni.

Come dissi ai genitori convenuti all’assemblea del 5 dicembre, torneremo ad incontrarci con loro a marzo per fare il punto della situazione e valutare gli effetti delle azioni di questi mesi.

Sarà dunque il Comune, in accordo con i rappresentanti della Forze dell’Ordine a stabilire i tempi, il luogo e la modalità dell’incontro”.