Da Reggio Emilia al Don: il progetto sulla Campagna di Russia si amplia a nuovi Comuni

In occasione dell’anniversario della Battaglia di Nikolaevka, altri ebook gratuiti sono pubblicati per commemorare i caduti della Campagna di Russia. L’iniziativa, avviata lo scorso anno a Viano e Baiso, grazie alle ricerche di Marco Capriglio e Giulio Verrecchia, presidente di ASMER – Associazione Studi Militari Emilia Romagna APS, si estende quest’anno anche ai Comuni di Scandiano, Villa Minozzo e Castelnovo ne’ Monti.

L’ebook è frutto di un’attenta attività di ricerca condotta sugli archivi dell’Unione Nazionale Italiani Reduci di Russia (UNIRR), sul portale divisionevicenza.it e attraverso le digitalizzazioni dei ruoli matricolari curate per gli Albi della Memoria. Questi materiali hanno permesso di riportare alla luce le vicende dei militari che persero la vita durante le tragiche spedizioni del CSIR e dell’ARMIR.

La pubblicazione si inserisce nella Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, istituita due anni fa il 26 gennaio, in ricordo della Battaglia di Nikolaevka. Durante quella tragica fase della Campagna di Russia, nell’inverno 1942-43, l’ARMIR – Armata Italiana in Russia subì perdite devastanti: 75.000 uomini risultarono morti o dispersi, mentre altri 32.000 furono feriti o congelati. Nella sola provincia reggiana si contano 937 caduti o dispersi, vittime di gelo, fame, morte violenta o prigionia.

L’ebook è disponibile online sul sito di ASMER (www.asmer.it) e sui portali dei Comuni coinvolti. Un progetto che coniuga memoria storica e impegno civile, per ricordare chi perse la vita in quelle drammatiche circostanze e per sottolineare che la guerra è sempre sbagliata.

Link al Comune di Castelnovo: https://www.comune.castelnovo-nemonti.re.it/2024/11/28/una-ricerca-approfondita-sui-soldati-di-castelnovo-monti-che-parteciparono-alla-campagna-di-russia/

Link al Comune di Villa Minozzo: https://www.comune.villa-minozzo.re.it/2025/01/la-campagna-di-russia-a-villa-minozzo/

Link a tutti gli impaginati sul sito di ASMER: https://www.asmer.it/i-caduti-della-campagna-di-russia/

L’immagine si riferisce alla mostra temporanea “DI FREDDO, DI FAME” allestita presso il Centro Documentale ASMER di Modena (in via Emilia Centro 221) nei giorni 25, 26 e 27 gennaio.