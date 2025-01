Chiusure programmate sulla A13 Bologna-Padova

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio o di Altedo.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP3, via Marconi, SS64 Porrettana, via Stalingrado ed entrare in Tangenziale; chi è diretto verso Milano potrà utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto, chi è diretto verso Ancona potrà utilizzare la stazione di Bologna San Lazzaro sulla stessa A14 mentre chi è diretto verso A1/Firenze potrà entrare a Bologna Casalecchio.