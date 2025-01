Autobus contro la pensilina, scoppiano le bombole del gas: è successo alla stazione Mediopadana di Reggio

Un incidente spettacolare, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato questo pomeriggio intorno alle 18 davanti alla stazione Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia.

Per cause in corso di accertamento, l’autista di un autobus di linea Seta ha urtato la pensilina e, a causa dell’impatto, sono scoppiate le bombole di gas del mezzo e l’autobus è rimasto seriamente danneggiato.

Solo l’autista ha riportato lievi ferite; fortunatamente, infatti, all’interno dell’autobus della linea 5 non c’erano passeggeri. Sul posto, oltre al personale inviato dal 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno transennato e messo in sicurezza l’area.