Scuola, incontro tra Città metropolitana e Renovit sul riscaldamento negli Istituti superiori

Programmare interventi di ammodernamento degli impianti di riscaldamento negli istituti superiori bolognesi grazie al monitoraggio in corso, condividendo le priorità, per avere in breve tempo un cronoprogramma, al fine di risolvere definitivamente i problemi di funzionamento. Questo in sintesi quanto condiviso questa mattina tra Città metropolitana e Renovit, nuovo gestore degli impianti di riscaldamento negli Istituti superiori bolognesi, durante un incontro a cui ha partecipato il consigliere metropolitano delegato alla Scuola, Emanuele Bassi, alla presenza del Direttore generale della Città metropolitana, Valerio Montalto, insieme ai tecnici della Città metropolitana, ai responsabili e ai tecnici di Renovit.

Dall’inizio del contratto di servizio l’azienda sta svolgendo un approfondimento della conoscenza dei 92 impianti di riscaldamento, monitorandone la funzionalità e intervenendo per risolvere le problematiche che si sono presentate. Nell’incontro odierno sono stati presentati all’Amministrazione metropolitana i primi dati sullo stato dell’arte degli impianti ed è stata evidenziata la necessità di un ammodernamento strutturale per risolvere definitivamente i problemi dei guasti.

Renovit e Città metropolitana hanno dunque condiviso la volontà di mettere in campo un Piano di interventi di ammodernamento degli impianti, che definisca priorità e tempistiche, per rispondere alle esigenze delle comunità scolastiche. L’ammodernamento degli impianti sarà utile anche dal punto di vista del risparmio energetico.

“Ringrazio Renovit per la volontà e l’impegno dimostrato nella gestione delle difficoltà rispetto agli impianti di riscaldamento negli Istituti superiori, in collaborazione con gli Uffici della Città metropolitana e con i dirigenti scolastici. – commenta Bassi – Tra l’Ufficio tecnico dell’Ente e la ditta entrante si è instaurato un rapporto di fattiva e continua collaborazione. Il monitoraggio è in corso e dopo le feste natalizie gli interventi per la risoluzione delle problematiche quotidiane si stanno riducendo. Stiamo inoltre lavorando insieme al gestore del servizio per definire in breve tempo le priorità di intervento e le tempistiche, rispetto alla situazione di ogni scuola”.

Città metropolitana e Renovit si rivedranno per un aggiornamento i primi giorni di febbraio.