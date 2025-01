La Prof.ssa Federica Ferraguti ha vinto il bando Fondo Italiano per la Scienza 2023

La Prof.ssa Federica Ferraguti del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria di Unimore ha di recente vinto il bando FIS2 – Fondo Italiano per la Scienza 2023, grazie al progetto TRAMIS – Trustworthy Robotic Assistant for Improved Minimally Invasive Surgery (Assistente robotico affidabile per migliorare la chirurgia mini-invasiva), ottenendo un finanziamento di 1,3 milioni di euro, che permetterà di assumere 6 ricercatori biennali e 4 dottorandi.

Il progetto TRAMIS mira allo sviluppo di un sistema robotico autonomo che possa fornire supporto al chirurgo durante interventi chirurgici minimamente invasivi svolti manualmente oppure robot-assistiti. Il sistema robotico potrà contare su una percezione avanzata dall’ambiente e comprensione della scena chirurgica grazie alla progettazione di algoritmi di intelligenza artificiale per l’analisi delle immagini intraoperatorie.

Un modulo avanzato di realtà aumentata permetterà di sovraimporre alle immagini intraoperatorie informazioni di rilievo per il chirurgo, sia diagnostiche che procedurali.

Il progetto permetterà di ridurre il costo degli interventi chirurgici e ottimizzare le risorse per ciascun intervento, offrendo molteplici vantaggi sia per i pazienti che per il sistema sanitario. Sarà infatti possibile ottenere una riduzione delle liste di attesa per gli interventi chirurgici minimamente invasivi, permettendo ai pazienti di accedere più rapidamente alle procedure. L’accessibilità economica del sistema rispetto alle soluzioni robotiche attualmente disponibili renderà possibile la sua adozione anche in strutture sanitarie di dimensioni contenute, garantendo diffusione delle tecnologie avanzate sul territorio.

“La robotica chirurgica sta trasformando il modo in cui vengono eseguiti gli interventi, offrendo ai pazienti benefici significativi in termini di minore invasività, maggiore precisione e tempi di recupero più rapidi. Il progetto TRAMIS mira a portare questa tecnologia a un nuovo livello, integrando robotica, intelligenza artificiale e realtà aumentata per creare strumenti chirurgici sempre più sofisticati a supporto del chirurgo. TRAMIS è sicuramente una sfida importante che contribuisce allo sviluppo tecnologico in un settore estremamente complesso quale la chirurgia minimamente invasiva. Grazie ai fondi ministeriali del progetto e al supporto costante del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria e di Unimore verrà costituito un corposo gruppo di giovani ricercatori con competenze multidisciplinari e complementari che lavoreranno insieme per portare innovazione nel campo della robotica chirurgica e spero che in futuro possa diventare un riferimento per lo sviluppo di ulteriori progetti nel settore” – ha commentato la Prof.ssa Ferraguti.

Il bando FIS2, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresenta un’opportunità unica per i ricercatori italiani di ottenere finanziamenti significativi per progetti di ricerca di eccellenza. Questo strumento, ispirato al modello ERC, mira a promuovere la ricerca fondamentale di frontiera, sostenendo così l’innovazione e lo sviluppo scientifico del nostro Paese. I fondi stanziati permettono ai ricercatori di perseguire idee innovative, formare nuove generazioni di scienziati e consolidare la posizione dell’Italia nel panorama della ricerca internazionale.