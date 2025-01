Il Presidente di ANCI Emilia-Romagna e Sindaco di Imola, Panieri, ha incontrato il Presidente della Regione de Pascale

Ieri pomeriggio, mercoledì 22 gennaio, il Presidente di ANCI Emilia-Romagna e Sindaco di Imola, Marco Panieri, accompagnato dalla Direttrice di ANCI Emilia-Romagna, Denise Ricciardi, si è recato presso la sede della Regione Emilia-Romagna per un incontro con il Presidente Michele De Pascale. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare la collaborazione tra ANCI Emilia-Romagna e la Regione, affrontando temi strategici per il territorio.

Tra questi, il riordino territoriale e le regolamentazioni per le Unioni dei Comuni, il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, il welfare come infrastruttura sociale, la rigenerazione urbana e le politiche per l’abitare, oltre alla nuova legge urbanistica regionale. Si è discusso inoltre di transizione energetica, innovazione digitale e politiche giovanili, alla luce di progetti in essere come i “Gemelli Digitali” per i Comuni e la Regione.

L’incontro si inserisce in un percorso di dialogo continuo tra le istituzioni, volto a garantire politiche efficaci e partecipative, capaci di rispondere ai bisogni dei territori e delle comunità locali.

Così il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale: “Questo incontro con il Presidente Panieri e la Direttrice Ricciardi di ANCI Emilia-Romagna rappresenta un ulteriore passo nel percorso di dialogo e collaborazione tra la Regione e i Comuni, che sono il cuore pulsante della nostra comunità. Da ex sindaco e presidente di ANCI Emilia-Romagna, conosco profondamente la realtà dei Comuni e degli enti locali, le loro potenzialità e le difficoltà quotidiane che affrontano. Abbiamo discusso temi fondamentali per il futuro del territorio, dalla rigenerazione urbana alla transizione ecologica, dalla digitalizzazione alle politiche per la casa. È attraverso il confronto e il lavoro congiunto che possiamo affrontare le sfide più complesse, come ad esempio quella della messa in sicurezza dei territori dal rischio idrogeologico, valorizzando ogni singola realtà locale. Ringrazio ANCI Emilia-Romagna per il costante impegno e sono certo che, insieme, sapremo costruire risposte concrete e innovative per le nostre comunità”.

Il Presidente di ANCI Emilia-Romagna, Marco Panieri: “Un incontro molto positivo, che ha confermato la sensibilità e la vicinanza del Presidente De Pascale nei confronti dei comuni e degli enti locali. Da amministratore possiede quella concretezza e quella capacità di entrare nel vivo dei problemi, immaginando e costruendo soluzioni possibili su ogni tematica. Nel suo rinnovato impegno, sono felice che la relazione fra Regione Emilia-Romagna e ANCI Emilia-Romagna sia solida e concreta su tutti i temi citati. Ringrazio il Presidente De Pascale, a nome anche di tutta la struttura regionale di ANCI, per la disponibilità dimostrata”.