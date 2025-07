Domenica a Busana l’Ecomaratona del Ventasso

Domenica 13 luglio 2025 torna a Busana l’Ecomaratona del Ventasso, evento sportivo di trail running organizzato dall’omonimo Comitato, quest’anno arrivata alla sua 20° edizione.

Numerosi i runners che si ritroveranno per affrontare i sentieri e le carraie del comune di Ventasso, all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Ai piedi del monte Ventasso, dal paese di Busana partiranno alle 08:30 i primi atleti che affronteranno i 43 km della gara regina che dà il nome alla manifestazione sportiva. A seguire alle 08:45 scatterà il Cadoniche Trail, gara competitiva di 25 km che prende il nome dallo splendido rifugio che si trova all’ombra dei monti Ventasso e Campastrino. Alle 09:15 farà il suo esordio all’interno della manifestazione il Rondino Short Trail, percorso inedito di 11 km che toccherà alcuni dei borghi più suggestivi che stanno ai piedi del monte Ventasso. Questa distanza è stata inoltre inserita all’interno del Poker dell’Appennino, insieme al Tre Ponti Trail, del prossimo 15 agosto, al Paradiso del Trail della Pietra del 7 settembre e del CWC del 1 Nnovembre.

I diversi percorsi si snodano all’interno dei borghi antichi e dei boschi del territorio di Ventasso per raggiungere i punti più suggestivi quali il Lago Calamone e la vetta del monte Ventasso.

Sarà possibile iscriversi anche il pomeriggio prima della gara, sabato 12 luglio dalle 15:00 alle 20:00 presso la segreteria dove si potrà ritirare il pettorale e il pacco gara.

In coda alle gare competitive con partenza alle ore 09:20 ci sarà poi la possibilità di partecipare alla camminata non competitiva con percorso rinnovato di 11 km, accompagnati da guide ambientali escursionistiche. Le iscrizioni si potranno fare direttamente la mattina stessa prima di prendere parte alla passeggiata sui sentieri dell’Alto Appennino.

Nel corso della mattinata gli atleti più piccoli potranno gareggiare al Mini Trail, organizzato all’interno del Parco Canevari a Busana. Lo scorso anno furono quasi 100 i bambini e i ragazzi che si sono affrontati nelle diverse categorie. Sarà la prima prova del campionato individuale giovanile di corsa “Reggiovani estate 2025”.

Al termine delle gare sarà poi possibile pranzare in compagnia presso il centro maratona in Piazza don Trentino Simonazzi preparato dalle magliette rosse dello staff del Comitato. Come tutti gli anni, saranno tantissimi i volontari, quasi 200, che vi aspetteranno a Busana e lungo tutti i diversi percorsi per farvi passare una splendida giornata di sport immersi nella natura.

Tutte le informazioni sui percorsi e sulla logistica si trovano sul sito istituzionale e i canali social dell’Ecomaratona del Ventasso.