Giorno della Memoria a Vezzano sul Crostolo: una serie di iniziative per non dimenticare

Il 27 gennaio ricorre l’80° della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Per il Giorno della Memoria, istituito nel 2005 delle Nazioni Unite per commemorare le vittime della Shoah, sono diverse le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale dei Vezzano sul Crostolo in collaborazione con Istoreco, ANPI di Vezzano sul Crostolo e Scuola media “A. Manini”.

Già questa mattina i ragazzi delle classi 2° hanno fatto visita alla mostra didattica dal titolo “Stelle senza un cielo. I bambini della shoah” allestita presso la Sala Civica del Comune di Albinea, mentre lunedì prossimo gli studenti delle classi 3° parteciperanno alla visione del film documentario “Liliana” al cinema Eden di Puianello.

Aperte alla partecipazione di tutta la cittadinanza le altre due iniziative in programma che si terranno entrambe presso la Biblioteca Comunale “Pablo Neruda” di Vezzano sul Crostolo: lunedì 27 gennaio alle ore 20.30 la visione della testimonianza di Piero Terracina, sopravvissuto alla Shoah, seguita da un momento di approfondimento con lo storico Massimo Storchi, mentre venerdì 31 gennaio, sempre alle 20.30, la proiezione di “La zona d’interesse”, film del 2023 scritto e diretto da Jonathan Glazer, vincitore di due premi Oscar, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2014 scritto da Martin Amis.