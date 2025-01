Autore esordiente a 85 anni: la straordinaria storia di Brunello Bulgarelli

Brunello Bulgarelli, dirigente in pensione, vedovo e padre di tre figli, debutta come autore a 85 anni con il suo romanzo d’esordio Belgio/Italia, Andata e Ritorno. Un’opera che celebra l’amore maturo, l’amicizia e le seconde opportunità, dimostrando che non è mai troppo tardi per raccontare storie e vivere emozioni profonde.

L’autore, che ora abita a Maranello, dice: “Ripercorrere la storia di una vita è liberatorio, a tratti doloroso, altre volte illuminante. È un viaggio nei ricordi, fatto di momenti che ci hanno plasmato, insegnato e trasformato. Ogni episodio, ogni incontro, si intreccia nel tessuto della nostra esistenza, rivelando connessioni profonde e significati che a volte ci erano sfuggiti. È un atto di coraggio e riflessione, che ci permette di accogliere il passato per comprendere meglio chi siamo oggi.”

UN ROMANZO CHE ABBATTE I CONFINI DEL TEMPO E DELLO SPAZIO

Belgio/Italia, Andata e Ritorno racconta una storia universale e senza tempo: un’amicizia nata a Milano che, coltivata a distanza e temprata dal tempo, si trasforma in uno splendido amore nella terza parte della vita. Attraverso le vicende di Brunello e Marie Claire, il romanzo esplora temi come la forza dei sentimenti, il coraggio di riscoprirsi e la capacità dell’amore di sbocciare anche nei momenti più inaspettati.

“Scrivere questo romanzo è stato come dare una seconda vita alla persona straordinaria che ha attraversato la mia esistenza lasciando un segno indelebile,” racconta l’autore. “È una celebrazione della forza e dell’umanità di mia moglie, un modo per onorarla attraverso le pagine.”

UN VIAGGIO TRA REALTÀ E FINZIONE

Con uno stile raffinato e coinvolgente, Bulgarelli ci guida in un viaggio emozionale tra il passato e il presente, attraverso ricordi che evocano la bellezza della vita adulta e delle seconde possibilità.

“Inizialmente è stato complicato mettere in parole le mie esperienze personali, ma il processo è stato anche terapeutico. Ogni parola è diventata un piccolo passo per mettere ordine nei miei sentimenti,” spiega Brunello.

Grazie alla collaborazione con Eliselle, che ha curato l’editing del testo e lo ha portato alla pubblicazione, l’autore ha saputo trovare il perfetto equilibrio tra realtà e finzione, mantenendo intatte l’autenticità e la profondità delle emozioni vissute.

UN MESSAGGIO DI SPERANZA E AMORE

Belgio/Italia, Andata e Ritorno non è solo una storia d’amore, ma un invito a riflettere sull’importanza della comprensione reciproca e della condivisione nei rapporti umani.

“Credo che il messaggio più importante sia la speranza. Anche nelle difficoltà più grandi, si può trovare un senso profondo nell’empatia e nella condivisione,” afferma Bulgarelli.

NOTE BIOGRAFICHE SULL’AUTORE

Diplomato in radiotecnica, Brunello Bulgarelli ha iniziato la sua carriera alla Olivetti-General Electric, lavorando negli Stati Uniti prima di tornare in Italia come responsabile di un gruppo di superspecialisti di assistenza. Durante gli anni di piombo, si è trasferito a Maranello, dove ha fondato un’azienda di software. Ora, in pensione, si dedica alla scrittura, condividendo con passione frammenti del suo vissuto.

PERCHÉ LEGGERE BELGIO/ITALIA, ANDATA E RITORNO

Questo romanzo è un omaggio a chi crede ancora nei sogni e nella forza dei sentimenti. È una lettura consigliata a chi desidera immergersi in una storia di speranza, amore e rinascita, che dimostra come la vita possa riservare sorprese meravigliose, indipendentemente dall’età.

Belgio/Italia, Andata e Ritorno è già disponibile in libreria e online.

