Al via l’Ora della musica del conservatorio Peri-Merulo

Al via una nuova edizione de ‘ , rassegna di concerti domenicali organizzata dal Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “A. Peri-C. Merulo”, che per la 43edizione ha inserito una novità: 3 concerti pomeridiani che si terranno il sabato pomeriggio, alle ore 18.00, presso la Sala degli Specchi del Teatro Valli.

Un cambiamento volto ad ampliare il bacino d’utenza della rassegna e a fortificare la collaborazione tra il Conservatorio reggiano e la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, che già per i MASTER di II LIVELLO di Clarinetto, Flauto, Violino è stata partner attiva.

Protagonisti dei 14 appuntamenti de L’Ora della Musica, in programma da domenica (26 gennaio ndr) a domenica 6 aprile, saranno come sempre alcuni fra i migliori allievi del ”Peri-Merulo”, che spazieranno fra i repertori strumentali e vocali delle più belle pagine della storia musicale e dei grandi autori.

Il cartellone di questa edizione prevede: che si terranno presso l’Auditorium “G.Masini” di Via D.alighieri, 11 (sede “A. Peri”) e altri , ( ), , alle ore 18. A fine concerto sarà possibile fare un aperitivo presso la caffetteria del Teatro Valli grazie ad una convenzione attivata dalla Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, che offre ingresso al concerto e aperitivo finale a 7 euro.

Si parte questa domenica (26 gennaio ndr) con il doppio concerto per pianoforte di Yikai Qiu e Nicolò Anzivino. Musiche di R. Schumann, F. Liszt, F. Chopin, C. Debussy, A. Scriabin

Ingresso libero

Per informazioni: Portineria “A. Peri” 0522 456771 – www.peri-merulo.it e le pagine social della scuola su Facebook e Instagram.