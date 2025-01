Al via a Reggio Emilia le iscrizioni per i corsi di francese e spagnolo per over 50

Ripartono i corsi gratuiti di francese e spagnolo tenuti da studenti degli istituti superiori e rivolti a persone over 50. Il servizio Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia, la cooperativa sociale Reggiana educatori e il liceo Moro propongono da giovedì 6 febbraio la nuova edizione di “Hablamos français o parlons espanol”, due proposte formative per imparare la lingua francese e spagnola.

Le lezioni sono tenute dagli studenti dell’indirizzo linguistico del liceo; i corsi sono rivolti alle persone residenti nel Comune di Reggio Emilia che hanno già compiuto 50 anni (o che li compiono entro l’anno solare). I corsi iniziano giovedì 6 febbraio.

Le sei lezioni nelle quali sono articolati i corsi si tengono nelle aule del liceo Moro in via XX settembre 5, un giorno a settimana, il giovedì dalle 14.30 alle 16.00.

I posti a disposizione per partecipare a “Hablamos français o parlons espanol” sono 15 per il corso di francese e 15 per il corso di spagnolo.

L’iscrizione ai corsi sarà possibile solo online, utilizzando le credenziali Spid oppure Cie, sul sito del Comune di Reggio Emilia.

Per il corso di francese iscriversi qui:

https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FORM_002

Per il corso di spagnolo il link è https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FORM_003

Sarà possibile effettuare l’iscrizione a partire dalle ore 10 di lunedì 27 gennaio e fino alle ore 12 di lunedì 3 febbraio. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili.

Possono fare domanda anche le persone non residenti a Reggio Emilia o che non hanno l’età richiesta; verranno collocati in lista d’attesa e contattati solo in caso di disponibilità di posti o per subentrare a rinunce.