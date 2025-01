Sassuolo: appuntamento con Narra-Letture domani ad “Arnia”

Torna domani, giovedì 23 gennaio, l’appuntamento con Narra-Letture: il gruppo di lettura della Biblioteca N.Cionini, che si riunisce ogni mese per parlare di un libro in particolare, ma anche per scambiarsi consigli, scoprire nuove storie e condividere la passione per la lettura.

Considerata la momentanea impossibilità di utilizzare i locali della Biblioteca a causa degli interventi di ristrutturazione, l’incontro si terrà presso “Arnia”, in via Adige 1, sempre a partire dalle ore 20,30.

Domani, giovedì 23 gennaio protagonista sarà “Leggere Lolita a Teheran” di Azar Nafisi