L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica, rinnova e potenzia l’iniziativa “Memoria della Storia”, un ciclo di eventi destinati agli studenti delle scuole secondarie di Mirandola. Da gennaio a marzo, l’Auditorium “Montalcini” ospiterà proiezioni di film, conferenze e uno spettacolo musicale, tutti pensati per stimolare una riflessione profonda sugli eventi storici più significativi del Novecento.

Programma degli eventi:

27 gennaio – “Quel giorno tu sarai”

In occasione della Giornata della Memoria , sarà proiettato il film del regista Martin Scorsese, che racconta la storia di una famiglia che fatica a fare i conti con il proprio passato, attraversando il ricordo della Seconda Guerra Mondiale fino alla Berlino odierna.

Per il Giorno del Ricordo , si terrà la proiezione del film sulla giovane Maddalena Braico, una pittrice istriana la cui vita viene sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale e dall’arrivo dei partigiani titini, costringendo la sua famiglia a fuggire.

In occasione della Festa della Donna , sarà proposta una doppia proiezione mattutina del film diretto da Paola Cortellesi. Ambientato nella Roma degli anni Quaranta, racconta la storia di Delia, una donna che, dopo aver ricevuto una misteriosa lettera, decide di sfidare i ruoli tradizionali e immaginare un futuro diverso.

Gli studenti delle scuole secondarie parteciperanno a una conferenza, organizzata dall’Associazione “Il Fante” Sezione di Mirandola, per approfondire il tema delle missioni di pace nel mondo.

In occasione della Giornata della Costituzione, gli studenti vivranno un’esperienza musicale unica, con letture di passi tratti dalla Costituzione italiana, a cura dell’attore Stefano Cenci, accompagnato dal gruppo musicale Flexus.

“Abbiamo voluto che questi eventi fossero strettamente collegati tra loro e rivolti alle scuole secondarie del nostro territorio – afferma l’Assessore alla Cultura Marina Marchi – Il nostro obiettivo, attraverso questi cinque appuntamenti, è stimolare nei giovani la curiosità per la storia e per i valori democratici che sono alla base della nostra società. Dalla riflessione sulla Shoah alla lettura della nostra Costituzione, vogliamo che i ragazzi acquisiscano gli strumenti per costruire un futuro di pace, consapevoli del passato che ci ha portato fin qui. Ci auguriamo che possano nascere spunti e stimoli di riflessione da approfondire ulteriormente in classe con i rispettivi insegnanti“.