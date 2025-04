Castelfranco Emilia: nel 2024 acquisite 267 cittadinanze. Gargano: “Siamo una comunità inclusiva”

Sono 267 le cittadinanze italiane ottenute sul territorio di Castelfranco Emilia nel 2024. Un numero che conferma il trend degli anni passati: la Città del Tortellino riconferma la tendenza positiva in termini di variazioni demografiche, con una proiezione che vede il comune, nei prossimi anni, raggiungere quota 40mila abitanti. Le etnie maggiormente rappresentate a Castelfranco Emilia sono marocchina, indiana, albanese e rumena. E nel 2024, il numero complessivo di cittadini di origine straniera che hanno acquisito la cittadinanza italiana è stato di 73 marocchini, di cui 32 maggiorenni, 54 indiani, di cui 30 maggiorenni, 38 albanesi, di cui 24 maggiorenni, e 10 rumeni, di cui 6 maggiorenni.

«Questi numeri testimoniano il ruolo di Castelfranco Emilia come una città aperta e inclusiva, dove l’integrazione non è solo un concetto astratto, ma una realtà concreta. Ogni nuovo cittadino italiano arricchisce la nostra comunità con la sua storia, il suo impegno e la sua cultura. Il riconoscimento della cittadinanza non è solo un atto amministrativo, ma il segno tangibile di un percorso di partecipazione e appartenenza alla nostra società. Il nostro Comune continuerà a lavorare per favorire l’integrazione, promuovere il dialogo tra culture e garantire pari opportunità a tutti, perché crediamo che una comunità forte sia quella che sa accogliere e valorizzare ogni suo membro».