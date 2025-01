Inaugura a Formigine la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Si terrà sabato 25 gennaio, alle ore 14.30 l’inaugurazione della sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in Via Stazione 5 a Formigine.

Oltre al Sindaco Elisa Parenti e all’Assessore alla Sicurezza integrata Andrea Corradini, saranno presenti il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Lorenzo Ceccarelli e il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Modena Giuseppe Patta.

A seguire, alle ore 15.15 presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, si terrà la Messa celebrata dal Cappellano militare dei Carabinieri, Mons. Giuseppe Grigolon.

Afferma Giuseppe Patta: “Dallo scorso mese di giugno, è in atto una positiva collaborazione tra i Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Modena e l’Amministrazione comunale di Formigine, che li vede impegnati in attività di osservazione e monitoraggio su tutto il territorio a beneficio dei cittadini. Un ulteriore sviluppo di questa cooperazione è rappresentato dalla nascita della sottosezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri modenese nel territorio di Formigine, resa possibile sia in virtù della disponibilità delle Autorità sia dal fatto che qui risiedono molti carabinieri in congedo. Siamo dunque ben lieti sabato di poter inaugurare la nuova Sottosezione ANC di Formigine”.