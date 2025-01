Il successo de “I Sabati a Scandiano” prosegue: approvato il calendario da febbraio a dicembre 2025

Dopo il successo della sperimentazione avviata tra settembre e dicembre 2024, il Comune di Scandiano è lieto di annunciare il rinnovo del calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione del commercio e dell’economia urbana, denominato “I Sabati a Scandiano”. Queste iniziative mirano a mantenere vivo il centro storico di Scandiano e la sua attrattività, che sono un tratto distintivo della nostra città.

Grazie al confronto con Com.RE e l’Associazione Commercianti, che hanno espresso grande entusiasmo per i risultati ottenuti, la Giunta Comunale ha approvato il programma 2025, attivo da febbraio a dicembre, con una pausa estiva prevista per i mesi di luglio e agosto.

IL NUOVO CALENDARIO

A partire da sabato 25 gennaio, il programma prevede il rinnovo e il potenziamento delle seguenti attività:

“SABATO IN FESTA” – Ogni secondo sabato del mese

A cura di Com.RE, con 20 banchi di mercato tradizionale di qualità, affiancati da circa 30 banchi di hobbisti e prodotti alimentari tipici.

“I SABATI DELLE MERAVIGLIE” – Ogni terzo sabato del mese

A cura dell’Associazione Commercianti, con attività dedicate a bambine, bambini e famiglie: giochi, laboratori, truccabimbi e animazione.

“MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” – Ogni ultimo sabato del mese

A cura di Com.RE, con proposte di artigianato, vintage di tendenza, memorabilia e hobbistica.

Novità 2025: “MERCATINO ARTE & INGEGNO” – Ogni secondo e terzo sabato del mese

A cura dell’Associazione Centro Sociale Anziani “La Rocca”, il mercatino avrà luogo in Piazza Primo Maggio e offrirà creazioni artigianali e opere di ingegno, continuando l’esperienza di successo già sperimentata durante il periodo natalizio.

UN PROGETTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ

L’entusiasmo dimostrato dai commercianti e dalle associazioni locali sottolinea l’importanza di queste iniziative, che non solo valorizzano il territorio, ma favoriscono anche una visione condivisa di crescita e sviluppo sostenibile per il futuro di Scandiano e delle sue frazioni.

«Il successo di queste iniziative testimonia il grande valore del lavoro condiviso tra amministrazione comunale, associazioni e commercianti. Con “I Sabati a Scandiano” vogliamo continuare a investire nella vitalità del nostro centro storico, rendendolo sempre più attrattivo per i cittadini e i visitatori,» ha dichiarato l’assessora al Commercio Silvia Venturi.

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa e a scoprire le eccellenze del nostro centro storico, sostenendo un progetto che è il risultato di una proficua collaborazione tra pubblico e privato.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Turismo e Commercio del Comune di Scandiano.

Comune di Scandiano

Lavoriamo insieme per una città più viva, attrattiva e partecipata.