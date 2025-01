Sant’Ilario d’Enza: minaccia i vicini con un coltello e loro lo riprendono col cellulare. Denunciato

Trasferitosi nel mese di agosto in un appartamento condominiale, avrebbe iniziato a litigare con gli altri condomini, fino ad arrivare al punto di minacciare due di loro con un coltello, venendo ripreso con il telefono cellulare da una delle vittime. Per questi motivi, con l’accusa di minacce aggravate, molestie e disturbo alle persone, i Carabinieri della Stazione di Sant’Ilario d’Enza hanno denunciato alla Procura un uomo di 70 anni.

Il 7 gennaio scorso, tre persone si sono recate presso la locale stazione carabinieri per denunciare di essere state vittime di molestia e minaccia da parte di un vicino di casa. Secondo quanto raccontato dalle vittime, tutto avrebbe avuto origine nel mese di agosto, quando il 70enne è andato ad abitare in un appartamento del loro condominio. Da quanto raccontato dalle vittime, nel corso dei mesi l’uomo, ha trovato vari pretesti per litigare con i condomini, fino ad arrivare al punto di minacciarne due con un coltello. L’8 dicembre scorso, a seguito di un diverbio nato per futili motivi, l’uomo urlando si sarebbe avvicinato alle vittime, minacciandole e brandendo un coltello da cucina. Una di queste, prontamente con il proprio cellulare, riprendeva il 70enne. Le vittime consegnavano il video ai carabinieri i quali, formalizzata la denuncia, davano avvio alle indagini, sentendo anche le testimonianze degli altri condomini che confermavano la condotta litigiosa e aggressiva dell’uomo ed il disagio che starebbero subendo da mesi all’interno delle mura condominiali.

Le indagini condotte dai militari della stazione di sant’Ilario d’Enza, supportate dalle concordi dichiarazioni testimoniali e dalle riprese video fatte dalle vittime, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti del 70enne, il quale veniva denunciato. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.