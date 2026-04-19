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Uomo ferito in incidente agricolo accaduto a Canossa

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Poco dopo le 15:30 si è verificato un incidente agricolo in via Crognolo nel comune di Canossa. Una persona è rimasta incastrata fra il trattore e dei materiali. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti, i Carabinieri di Vezzano sul Crostolo e Elisoccorso di Pavullo.

















Redazione 1

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