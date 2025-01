Sassuolo: contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita

Anche i residenti di Sassuolo possono partecipare al Bando per l’erogazione di incentivi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita.

La Regione Emilia-Romagna, infatti, incentiva l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani mediante l’erogazione di un contributo a parziale rimborso dell’acquisto di una bicicletta o di una cargo bike, entrambe a pedalata assistita.

Per il 2025 potranno essere oggetto di contribuzione gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il bando è rivolto ai cittadini residenti nei 207 Comuni della Regione Emilia-Romagna situati in aree soggette a superamenti dei valori limite dei principali inquinanti (PM10, NOx) e che hanno aderito al Piano Regionale per la qualità dell’aria, tra cui appunto Sassuolo. L’obiettivo primario è la riduzione delle concentrazioni di PM10 e NOx nei comuni interessati dal numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10, a causa del quale le zone di pianura sono oggetto di procedura di infrazione europea.

L’entità del contributo è fino a euro 500,00 per l’acquisto di una bici a pedalata assistita, fino a euro 1.000,00 per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita. Il contributo, comunque, non potrà superare il 50% del costo del mezzo.

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, dalla persona fisica seguendo la procedura guidata dell’applicativo informatico.

L’accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda deve essere effettuato esclusivamente con credenziali di persona fisica SPID L2, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

I tempi di presentazione della domanda scadono ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre le ore 12 del 1° luglio 2025.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link che riporta al sito della Regione Emilia Romagna:

https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/bandobici