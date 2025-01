Intervento tecnico informatico, mercoledì 22 gennaio gli accessi diretti nei Punti prelievi iniziano dalle 7.45

A causa di un intervento tecnico di manutenzione straordinaria sul sistema informatico, mercoledì 22 gennaio gli accessi diretti ai quattro Punti prelievi che li prevedono (Modena ex Aeronautica, Nonantola, Sassuolo e Pavullo) saranno accettati a partire dalle ore 7.45.

L’intervento informatico non avrà invece alcun impatto sugli appuntamenti programmati in tutti i Punti prelievi dell’Azienda, le cui prenotazioni restano quindi confermate. L’Azienda USL di Modena si scusa con i cittadini per il disagio.