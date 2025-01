I vigli del fuoco sono intervenute oggi, poco dopo mezzogiorno, per l’incendio del tetto in una abitazione di via Coccola a Spilamberto. La zona colpita riguardava parte del tetto in legno probabilmente dovuto al surriscaldamento della canna fumaria.

Le squadre sul posto con 12 uomini sono riuscite a preservare l’impianto fotovoltaico, ma sono restati inagibili il piano sottotetto e l’impianto elettrico, già coinvolti dalle fiamme.

Nessun ferito.