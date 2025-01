“L’omino del pane e l’omino della mela” domenica all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola

Domenica 19 gennaio, all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola alle ore 16:30, va in scena L’omino del pane e l’omino della mela de ifratellicaproni: due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown hanno deciso di preparare un lauto pranzetto a tutti i bambini e di spiegare loro i segreti dei cibi più buoni e della loro realizzazione. Ma uno dei due, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una mela… come faranno i nostri cuochi a preparare un pasto per tutti? Spettacolo adatto a partire dai 3 anni.

Si tratta della programmazione di teatro per le famiglie promossa da Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

AULA MAGNA RITA LEVI MONTALCINI

Via 29 Maggio, 4 Mirandola (MO)

Per info: mirandola@ater.emr.it – Tel 0535.22455 – WhatsApp 333.2455605