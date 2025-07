Poviglio, cede una sponda del Canalazzo di Brescello

Poco dopo la mezzanotte, in via Bertona a Poviglio, si è verificato il cedimento della sponda di contenimento del canale di risalita “Canalazzo di Brescello”, largo circa 10m. Probabile causa le gallerie create dalle nutrie.

L’acqua si è riversata sulla strada via Bertona e nella campagna circostante, senza causare particolari problemi alle abitazioni, abbastanza lontane. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Bonifica che, insieme ai Vigili del fuoco da Guastalla, in poche ore sono riusciti a deviare l’acqua abbassando il livello. Al lavoro le ruspe per sistemare la sponda. Sul posto anche i carabinieri di Castelnuovo Sotto.

Aggiornamento del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale

Lo staff tecnico del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale ha riscontrato una improvvisa quanto rilevante rottura di un tratto arginale lungo il Canale Casalpò che si trova nel comprensorio del Comune di Poviglio.

Gli operatori consortili sono intervenuti nell’immediato, coadiuvati da un terzista, per avviare tutte le necessarie attività di ripristino della funzionalità idraulica del canale stesso e per la messa in sicurezza dell’adiacente Via Bertona che è stata allagata.

In poche ore, anche grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, la rete viaria interessata, è stata completamente liberata dall’acqua e già a metà mattinata è stata definitivamente ripristinata la funzionalità del Canale di Casalpò che subito dopo è stato nuovamente invasato, seppur con quote precauzionalmente inferiori.

Il presidente dell’Emilia Centrale Lorenzo Catellani e il direttore generale Domenico Turazza esprimono ringraziamento a tecnici operatori e a tutti coloro che hanno collaborato fattivamente nel corso della notte per la buona riuscita dell’intervento.