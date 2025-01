Il grande volley di nuovo a Bologna con la Final Four di Coppa Italia

Conto alla rovescia per la 47^ edizione della Final Four Del Monte Coppa Italia, in arrivo all’Unipol Arena il 25 e il 26 gennaio.

Un appuntamento che non mancherà di regalare emozioni e spettacolo, atteso dai tantissimi tifosi di questo sport. E per la città di Bologna un legame che si consolida ulteriormente con il grande volley: quella in programma sarà infatti la nona edizione degli ultimi 12 anni nel capoluogo emiliano-romagnolo. La settima se si considera l’impianto di Casalecchio di Reno, cui vanno aggiunte le due edizioni al PalaDozza.

Organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A, in collaborazione con il Comitato regionale Fipav Emilia-Romagna, il Comitato territoriale Fipav Bologna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del proprio calendario di appuntamenti sportivi, la Final Four di Coppa Italia, una delle più importanti manifestazioni della pallavolo maschile per club è stata presentata oggi a Bologna presso la sede della Regione.

“Il nostro benvenuto in Emilia-Romagna agli atleti e gli organizzatori della Final Four di Coppa Italia- ha detto l’assessora regionale al Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni, intervenendo in conferenza stampa-. Il nostro territorio ama il volley e ha dato a questo sport squadre e campioni che ne hanno scritto la storia. Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta questo importante appuntamento, reso possibile dalla proficua collaborazione tra le Istituzioni e il mondo sportivo a partire dalla Lega di Pallavolo di Serie A. Per noi è la conferma del forte impegno della Regione sullo sport, a partire da quello di base fino ai grandi eventi. Attraverso manifestazioni come questa possiamo raggiungere un duplice obiettivo: coinvolgere e avvicinare le cittadine e i cittadini alle pratiche sportive e offrire ai territori l’occasione di valorizzare le città come mete turistiche a tutto tondo”.

“Ospitare ancora una volta a Bologna questa manifestazione regalerà alla nostra città un grande spettacolo sportivo. Come sappiamo ci saranno le migliori squadre della pallavolo italiana; quindi, un grande livello della pallavolo internazionale – ha spiegato l’assessora allo Sport e bilancio del Comune di Bologna Roberta Li Calzi-. Insieme alla Regione siamo orgogliosi di questa collaborazione proficua con la Lega di serie A e la Federazione e siamo contenti che Bologna sia anche per quest’anno la sede di questo importante evento”.

“Un grazie alla Regione per l’ospitalità e la rinnovata fiducia data allo sport, al Comune di Bologna, partner fedele e affidabile; ai Comitati Territoriali e Regionali – ha sottolineato Massimo Righi, presidente Lega Pallavolo Serie A -. Siamo qui per presentare un evento che sia nel segno della continuità. Per quello che riguarda la presenza del pubblico: la domenica andiamo verso il tutto esaurito, mancano poche decine di biglietti, mentre al sabato sono ancora disponibili meno di un migliaio di posti. È stato fatto un grande lavoro, il tessuto bolognese in termini di sport risponde sempre molto bene”.

“In Emilia-Romagna, a pallavolo, si gioca in otto, dove l’ottavo membro è proprio la Regione – ha aggiunto Silvano Brusori, presidente Comitato territoriale Fipav Emilia-Romagna -. Se l’ente pubblico e il mondo dello sport procedono di pari passo si ottengono risultati di primissimo livello. Parallelamente si svolgerà il Torneo dei Territori, che vedrà coinvolte nove selezioni provenienti da tutta Italia: il grande evento, infatti, si affiancherà al mondo giovanile, con atleti che si stanno affacciando a questo splendido mondo”.

La competizione

Quattro le compagini in gara per conquistare il trofeo. Si parte il 25 gennaio con le semifinali tra Sir Susa Vim Perugia – Rana Verona (ore 16.15) e Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova (ore 18.30). Domenica 26 gennaio il confronto finale tra le due squadre vincenti (ore 15.15).

La finale sarà trasmessa in diretta su Rai 2 mentre le due semifinali su Rai Sport. Tutte le competizioni godranno anche della copertura del canale VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World che trasmette il meglio della pallavolo mondiale e nazionale.

www.legavolley.it