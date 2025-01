Formigine, il Sindaco Parenti: “Il Piano Casa tra le priorità dell’Amministrazione per i prossimi anni”

Il quadro demografico del Comune di Formigine per l’anno appena trascorso conferma il trend 2023, con una diminuzione del numero di abitanti, 34.473 al 31/12/2024 (17.036 maschi e 17.437 femmine) e un aumento del numero delle famiglie, che sono 14.729.

Diminuisce il numero di cittadini stranieri, 2.182 nel 2024, con ben 94 nazionalità di provenienza. Tra queste, la più rappresentata è la Romania (368 cittadini), seguita dal Marocco (271). Segue ancora l’Albania con 197 cittadini e il Ghana (174).

Leggerissima flessione rispetto al numero dei nati, che nel 2024 sono stati 220; due in meno rispetto al 2023. Tra questi, ci sono più maschi (119) che femmine (101). Numeri simili anche per le persone decedute: 312 nel 2024, a fronte di 327 nell’anno precedente.

A oggi, sono 11 i centenari e ultracentenari; i due cittadini più anziani compiono 105 anni nel 2025.

I matrimoni (civili e religiosi) e le unioni civili ammontano a 115.

La distribuzione del numero di cittadini per frazione è la seguente: 19.802 residenti a Formigine e nella parte di Ubersetto afferente al Comune di Formigine, 6.025 a Casinalbo, 4.566 a Magreta, 2.432 a Corlo, 1.648 a Colombaro.

Sottolinea il Sindaco Elisa Parenti: “L’analisi dell’ultimo quadro demografico fotografa una situazione molto simile a quella dell’anno precedente. Certamente occorre mettere in campo tutte le forze a disposizione per permettere alle giovani coppie e alle famiglie con fragilità economica di poter abitare a Formigine. Tra gli ultimi progetti in questa direzione, è stata avviata la ristrutturazione di 6 immobili in via Coppi destinati a famiglie che si trovano in difficoltà abitativa; è stato assegnato un altro appartamento presso la stazione; è stata approvata dal Consiglio comunale l’acquisizione di 7 appartamenti ex Caser che saranno destinati all’edilizia sociale; è stata azzerata l’IMU per locazioni messe a disposizione dei servizi sociali del Comune al fine di fronteggiare l’emergenza casa; sono state avviate le procedure per nuovi alloggi ERS ed ERP. A questo, aggiungiamo l’impegno quotidiano nel mantenere alta la qualità dei nostri servizi per tutte le fasce d’età, a partire dai più piccoli”.