Commemorazione in ricordo delle vittime della centrale di Bargi, mercoledì a Camugnano

Mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 10:00, presso la Chiesa di Camugnano sarà celebrata una Messa in memoria delle vittime della centrale di Bargi, in occasione del primo anniversario della tragedia. Saranno presenti le autorità in rappresentanza del Comune di Camugnano, della Città Metropolitana e della Regione Emilia-Romagna, rappresentanti del Gruppo Enel, le organizzazioni di volontariato del territorio, i corpi di polizia municipale, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Dopo la Messa una piccola delegazione si recherà alla centrale idroelettrica di Bargi, a Suviana, per deporre un mazzo di fiori all’esterno, presso il cancello dell’impianto.