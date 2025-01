Disposizione anticipata di trattamento, nuovo sportello di supporto e consulenza al Policlinico di Sant’Orsola

La Giunta comunale di Bologna ha approvato la convenzione con l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola per sostenere la diffusione della conoscenza sul diritto all’autodeterminazione nei confronti delle cure, con l’obiettivo di promuovere i principi costituzionali e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che sottolinea il diritto di ogni persona a gestire responsabilmente la propria storia personale, anche rispetto al percorso di malattia e cura.

Nello specifico la convenzione ha previsto l’attivazione di uno sportello (il primo in un ospedale in città) al Policlinico di Sant’Orsola per offrire supporto e consulenza alle persone che intendono scrivere e registrare una Disposizione anticipata di trattamento (DAT).

Le DAT sono state istituite dalla Legge 219/2017 e sono operative dal 31 gennaio 2018. Si tratta di uno strumento che permette di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari e l’eventuale consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Può essere redatto da tutte le persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.

Il servizio sarà fornito in presenza, su appuntamento, facendo richiesta dal sito del Sant’Orsola https://www.aosp.bo.it/it/content/disposizione-anticipata-di-trattamento-dat.

I cittadini saranno accolti da esperti che aiutano le persone interessate, eventualmente accompagnate dai propri medici di fiducia e/o dalla persona scelta come fiduciario. È inoltre prevista la presenza periodica di personale del Settore Servizi Demografici del Comune per consentire la consegna delle DAT da parte di persone maggiorenni residenti a Bologna, senza che queste debbano recarsi presso gli uffici comunali.

A questo link maggiori informazioni sulla Disposizione anticipata di trattamento https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/testamento-biologico