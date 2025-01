Concerto pro Ucraina in Duomo a Modena per San Geminiano

Torna il Tradizionale Concerto di San Geminiano. L’evento, in programma in Duomo per domenica 26 gennaio alle ore 21, si propone anche quest’anno come occasione per riflettere sulle sofferenze del nostro tempo e sul desiderio di pace e riscatto di giovani artisti. Protagonista di questa edizione sarà infatti la Youth Symphony Orchestra of Ukraine, l’unica orchestra sinfonica giovanile nazionale dell’ Ucraina. La direzione è affidata a Oksana Lyniv, Direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna dal 2022, prima donna a ricoprire tale ruolo in un teatro d’opera italiano. Andrii Murza, componente dell’Orchestra Sinfonica di Düsseldorf e primo violino dell’Orchestra Filarmonica di Tekfen, sarà il violino solista, mentre ospite d’onore della serata sarà il flautista Andrea Griminelli.

Promosso da Fondazione di Modena, con il sostegno della Camera di Commercio di Modena, BPER Banca, UniCredit e Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, con il patrocinio del Comune di Modena e l’organizzazione di MOmenti, l’evento verrà trasmesso in diretta sulle emittenti TRC e TVQui. L’iniziativa ha anche un intento solidale: le libere offerte raccolte in Duomo la sera del concerto saranno devolute per un progetto rivolto al sostegno della popolazione ucraina.

L’ingresso è gratuito su prenotazione, attraverso Eventbrite Fondazione di Modena, mail: eventisangeminiano@gmail.com o tel: 3313469893.

Oksana Lyniv è direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna dal 2022, prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice principale in un teatro d’opera italiano. È stata la prima donna direttrice nella storia del Festival di Bayreuth, debuttando con la produzione de L’Olandese Volante che ha inaugurato il festival nel 2021. Dopo il successo sensazionale della prima, è stata riconfermata a Bayreuth fino al 2024. Tra i suoi importanti traguardi si annoverano esibizioni alla Bayerische Staatsoper, alla Staatsoper di Berlino, al Teatro dell’Opera di Roma, alla Royal Opera House Covent Garden, all’Opéra National de Paris, alla Oper Frankfurt, al Gran Teatre del Liceu di Barcellona, al Theater an der Wien e alla Staatsoper di Stoccarda. Oksana Lyniv si dedica alla formazione di giovani

talenti musicali ed è fondatrice e direttrice principale della Youth Symphony Orchestra of Ukraine (YsOU). Conosciuta per la sua eccezionale combinazione di precisione e temperamento artistico nella direzione, Oksana Lyniv è una figura di spicco nel panorama internazionale e una delle principali direttrici della nuova generazione. Nei tempi della guerra russa contro l’Ucraina, Oksana Lyniv emerge come un’importante ambasciatrice culturale del suo paese, promuovendo con passione l’esecuzione di compositori ucraini su palcoscenici internazionali.

Andrea Griminelli è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi flautisti viventi, acclamato per la sua tecnica impeccabile e la profonda sensibilità interpretativa. Nato a Correggio nel 1959, ha dedicato la sua vita alla musica, perfezionandosi con maestri di fama internazionale come Jean-Pierre Rampal e Sir James Galway, che lo definì “il più grande flautista salito alla ribalta della scena musicale da tanti anni”. La svolta nella sua carriera avvenne nel 1984, quando fu presentato al pubblico internazionale da Luciano Pavarotti durante un memorabile concerto al Madison Square Garden di New York. Da allora, la sua carriera lo ha portato sui palchi più prestigiosi del mondo, tra cui il Teatro alla Scala di Milano e la Carnegie Hall di New York, collaborando con direttori del calibro di Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, Georges Prêtre e Gustavo Dudamel.

Youth Symphony Orchestra of Ukraine

YSOU è l’unica orchestra sinfonica giovanile nazionale in Ucraina. Dal 2017, l’orchestra riunisce giovani musicisti dai 12 ai 25 anni provenienti da tutto il paese, animati da un’energia inesauribile, una passione per la musica e un desiderio di progresso. Sotto la guida stimata della direttrice di fama

internazionale Oksana Lyniv, YsOU svolge annualmente prove, tournée internazionali, masterclass e progetti di musica da camera. Dal 2019 al 2024, l’orchestra ha tenuto tournée in Germania, Svizzera, Austria, Italia, Belgio, Francia e Finlandia, esibendosi in prestigiosi luoghi e festival come il Lucerne Festival, il Young Euro Classic Festival, il Beethovenfest Bonn, Herbstgold Eisenstadt, il Bachfest Leipzig, il Festival dell’Opera di Monaco, il Konzerthaus di Berlino, il Musikverein di Graz, il Théâtre du Châtelet di Parigi, il PMC di Strasburgo, il BOZAR di Bruxelles, il Musiikkitalo di Helsinki, l’Auditorium Manzoni di Bologna e il Gran Teatro di Brescia. Dall’inizio della guerra in Ucraina, sono diventati una piattaforma importante per la promozione e il sostegno della giovane generazione di musicisti ucraini. Nel 2023, i Berliner Philharmoniker hanno assunto il patrocinio di YsOU. Attualmente, YsOU svolge tutti i suoi progetti concertistici all’estero e agisce attivamente come ambasciatrice culturale dell’Ucraina. Molti membri dell’ensemble sono attualmente rifugiati e sparsi in tutta Europa, studiando presso accademie musicali europee, mentre alcuni rimangono in Ucraina e viaggiano da lì per partecipare ai progetti della formazione.