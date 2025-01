Comune di Ozzano e Associazioni animaliste istituiscono un tavolo permanente per il benessere animale

L’Amministrazione del Comune di Ozzano dell’Emilia e le associazioni Animal Liberation, Lav Bologna, Lac Bologna, Lega nazionale difesa del cane e Cruelty Free lavoreranno insieme istituendo un tavolo permanente per il benessere animale. Una decisione presa al termine dell’incontro tenutosi ieri pomeriggio, nel corso del quale Comune e associazioni hanno stabilito di collaborare per favorire la sensibilizzazione della popolazione a un corretto rapporto con gli animali, basato su conoscenza e rispetto.

“Abbiamo voluto incontrare le associazioni per spiegare nel dettaglio tutto il percorso che ha portato all’istituzione di una delibera che ha creato fin troppo scalpore, nonostante anche altri Comuni la applichino e con cifre superiori a mille euro – spiega il sindaco Luca Lelli – Siamo molto contenti dell’apprezzamento ricevuto dalle associazioni che hanno anche elogiato il nostro regolamento comunale in materia di animali. Da questo incontro è nata una collaborazione che speriamo di formalizzare al più presto anche attraverso un atto. Siamo fermamente convinti che la collaborazione sia un grande punto di forza e in questa direzione le associazioni hanno offerto la loro disponibilità a intervenire concretamente per aiutare a risolvere i rari casi di rinuncia alla proprietà di un cane, in modo che queste non pesino sull’Amministrazione comunale. In cambio hanno chiesto che la delibera che prevede il pagamento da 500 a 1000 euro per chi rinuncia a un animale sia oggetto di riesame e approfondimenti nel tavolo di lavoro, venendo quindi temporaneamente sospesa”.

Così le associazioni animaliste: “Abbiamo compreso la buona fede del Comune di Ozzano dell’Emilia, e l’incontro ci ha permesso di spiegare perché elevate tariffe per la rinuncia di un animale espongano a rischi gravi gli animali che avrebbero più bisogno di protezione perchè nelle mani di persone che non li amano e prive di scrupoli. Inoltre la nostra preoccupazione è sull’emulazione che altri Comuni potrebbero attuare. Poiché la tutela e il benessere animale si sono evidenziati come principi e finalità condivise dal sindaco Lelli, dall’assessore Catrini e dalle associazioni, ciò pone le basi per una proficua collaborazione e ne determina l’orientamento”.

Associazioni animaliste e Comune di Ozzano lavoreranno insieme per modificare la delibera e per istituire un Tavolo permanente per il Benessere animale, promuovendo una gestione condivisa e innovativa delle politiche in materia attraverso un approccio partecipativo e inclusivo. Tavolo che promuoverà il dialogo costante, l’elaborazione di strategie condivise e la sensibilizzazione attraverso iniziative educative rivolte ai cittadini e alle scuole .