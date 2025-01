Previsioni mete Emilia Romagna, venerdì 17 gennaio 2025

Cielo nuvoloso, soprattutto a ridosso dei rilievi e sulla Romagna al primo mattino, dove saranno possibili sporadiche deboli precipitazioni. Nel corso della mattinata ampie schiarite sulle zone di pianura.

Temperature Minime pressoché stazionarie, comprese tra 0 e -1 grado nei centri urbani e localmente inferiori nelle aree rurali. Lungo la costa, valori minimi di poco superiori a zero gradi. Massime in lieve calo sulla costa e stazionarie altrove, con valori attorno a 6/8 gradi. Venti deboli, prevalentemente occidentali, con una temporanea rotazione da nord. Locali rinforzi lungo la costa e sul crinale appenninico. Mare mosso, con moto ondoso in attenuazione sotto costa.

(Arpae)