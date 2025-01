Nuovo elicottero al III Reparto Volo della Polizia di Stato di Bologna

Si è svolta stamattina la presentazione del nuovo elicottero “AW139” presso la sede del III Reparto Volo della Polizia di Stato di Bologna. All’evento erano presenti il Questore Antonio Sbordone, il Vicario del Prefetto di Bologna Beaumont Bortone, i Dirigenti degli Uffici della Polizia di Stato e delle Specialità della provincia, i Rappresentanti dei Vigili dei Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

L’evento è iniziato con una breve presentazione dell’elicottero da parte del Dirigente del terzo Reparto Volo, Dr. Coriolano Luciano Conte, a cui è seguita la benedizione del mezzo del Cappellano della Polizia Padre Domenico Vittorini.

L’elicottero in questione è un modello di ultima generazione, con una capacità di ospitare fino a dodici persone, è in grado di fornire un elevato rendimento di prestazioni, tra cui quella del pilota automatico, del sistema di ripresa dotata di 3 sensori ottici (di cui uno ad infrarossi). Ha un’autonomia di registrazioni d’immagine fino a tre ore, permette di trasmettere le immagini a terra in tempo reale e ha la capacità di leggere una targa da una quota di mille metri. Il modello è arricchito da un kit di discesa rapida e una carrucola di soccorso, che rendono il mezzo indispensabile per numerosi utilizzi.