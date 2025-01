Economia di prossimità: finanziati con 45 mila euro i programmi di intervento dei Comuni di San Giovanni in Persiceto e Castel San Pietro Terme

I Comuni di San Giovanni in Persiceto e Castel San Pietro Terme sono i beneficiari del contributo previsto dal Bando per il finanziamento di programmi di intervento per la promozione dell’economia di prossimità della Città metropolitana.

“L’obiettivo dell’avviso pubblico è quello di sostenere l’ecosistema costituito dalle imprese del commercio, del turismo, della ristorazione, del ricettivo, dei servizi, dell’artigianato e dell’artigianato artistico del territorio – ha dichiarato Paolo Crescimbeni, consigliere metropolitano con delega al Commercio – Una rete di prossimità che, integrandosi nel tessuto sociale e urbano di città, quartieri e centri urbani minori, oltre a produrre ricchezza e posti di lavoro è catalizzatrice di relazioni sociali, economiche e culturali, rappresentando un fattore determinante per la vivibilità, l’attrattività, la sicurezza e la sostenibilità dei territori”.

Le risorse, provenienti dall’avanzo di Bilancio 2023 della Città metropolitana di Bologna, per un ammontare di 45.000 euro, saranno suddivise tra i due beneficiari: 22.500 euro al Comune di San Giovanni in Persiceto e 22.500 euro al Comune di Castel San Pietro Terme.

Il Comune di San Giovanni in Persiceto si prefigge l’obiettivo di censire gli spazi sfitti presenti nel centro storico, avviando un dialogo con i proprietari per favorire la riassegnazione a prezzi calmierati degli stessi negozi e collocando un pop-up store che dia visibilità alle eccellenze e alle tipicità del territorio favorendo, di riflesso, una ricaduta positiva sull’acquisto di quegli stessi prodotti nei negozi. Prevede inoltre di organizzare eventi in centro storico per il rilancio socio-economico del territorio.

Anche il Comune di Castel San Pietro Terme, in collaborazione con le Associazioni di Categoria, vuole rivitalizzare il tessuto economico e contrastare la desertificazione commerciale attraverso azioni che favoriscano la collaborazione tra negozi di vicinato e altre organizzazioni sociali e culturali, per la realizzazione di animazioni e intrattenimenti con finalità commerciali. Di particolare importanza nell’ambito del progetto sarà la realizzazione di un censimento delle unità locali sfitte per facilitare l’incontro fra domanda e offerta, con l’obiettivo di rivitalizzare il tessuto commerciale, incentivando e rilanciando le attività commerciali, del turismo, dell’artigianato e dei servizi.