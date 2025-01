Domenica a Gattatico il secondo appuntamento di ‘In famiglia a Casa Cervi’

Domenica 19 gennaio dalle ore 15, in attesa del Giorno della Memoria, si terrà il secondo appuntamento di In famiglia a Casa Cervi: un pomeriggio alla scoperta della vita di Liliana Segre e la storia delle pietre d’inciampo, insieme allo scrittore di libri per ragazzi Federico Gregotti, autore dei libri Liliana Segre, una vita contro l’indifferenza e Pietre d’inciampo, entrambi pubblicati per Einaudi Ragazzi.

Dalle 16 seguiranno letture e musica con il violino di Alessandro Cannizzaro, collaboratore de La Toscanini di Parma. Dalle 17, una merenda con dolci della tradizione ebraica dello storico Panificio Volpe Giovanni di Venezia.