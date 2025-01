Castelnuovo, raccolta differenziata sopra l’87% in soli nove mesi

Castelnuovo sceglie la linea della continuità nelle modalità di conferimento dei rifiuti. Anche per l’anno in corso non entrerà in vigore la Tariffa corrispettiva puntuale, ovvero il nuovo sistema che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati, tiene conto del numero di conferimenti dei rifiuti indifferenziati per ogni utenza, prevedendone un limite massimo e un costo per ogni conferimento “extra”.

Alla base della scelta, la volontà di garantire ai cittadini un altro anno di adattamento al nuovo sistema porta a porta e rendere ancora più virtuoso il comportamento degli utenti, che in questo primo anno ha già raggiunto risultati significativi (a fine 2024 la raccolta differenziata ha superato l’87 per cento, 14 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente con soli nove mesi di applicazione del nuovo sistema di raccolta).

Come già successo l’anno scorso, anche per tutto il 2025 le batterie di cassonetti h24 presenti sul territorio comunale (per indifferenziato, vetro ed organico) saranno utilizzabili senza costi aggiuntivi. Poche anche le modifiche al sistema di raccolta: la frazione di Montale diventa tutta “zona gialla” e, sempre a Montale, la raccolta della frazione indifferenziata avverrà al sabato insieme alla raccolta dei pannolini. Nelle aree residenziali e nel forese la raccolta del vetro passa alla giornata di mercoledì, nella zona industriale al sabato. Per la prima parte dell’anno, poi, non cambiano neppure le frequenze della raccolta: la sola novità riguarderà i rifiuti indifferenziati, che dall’autunno e più precisamente dal mese di settembre, saranno raccolti ogni 14 giorni, ulteriore passaggio graduale per accompagnare gli utenti verso il principale obiettivo del nuovo sistema porta a porta, ovvero ridurre la produzione di rifiuti non riciclabili.

Intanto sono già disponibili i nuovi calendari per la raccolta porta a porta, che nei prossimi giorni verranno distribuiti presso il domicilio di tutti gli utenti.

Così il Sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi: “14 punti percentuali in più di raccolta differenziata in soli 9 mesi e riduzione del numero di abbandoni sul territorio. Numeri che indicano come la strada intrapresa sia quella giusta. Una strada che ha, sin dall’inizio, voluto perseguire gli obiettivi ambientali che sono alla base del nuovo sistema di raccolta, ma garantendo tempi e gradualità in un cambiamento così importante. Da qui, un ulteriore anno di adattamento progressivo al nuovo sistema con il rinvio dell’applicazione della tariffa puntuale e piccoli aggiustamenti alla raccolta. Voglio ringraziare i cittadini che, con grande senso civico, hanno collaborato, arrivando vicini alla soglia del 90% di raccolta differenziata in pochi mesi.”