Oltre tre etti e mezzo di droga e 3.000 euro in contanti: due giovani arrestati a Reggio Emilia dai carabinieri

Due giovani di 26 e 19 anni – uno dei quali trovato con alcuni grammi di cocaina durante un controllo in via Roma – a seguito di una perquisizione domiciliare sono stati trovati con più di 370 grammi di hashish e cocaina, e una somma di denaro pari ad oltre di 3.000 euro.

È accaduto ieri sera intorno alle ore 19:00, quando una pattuglia della sezione radiomobile Reggio Emilia, durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo, ha notato in via Roma un gruppetto di giovani stranieri, i quali in atteggiamento sospetto confabulavano tra di loro. I militari decidevano quindi di procedere all’identificazione delle persone, notando in particolar modo che uno di loro, poi identificato nel 19enne, sin da subito mostrava uno strano nervosismo. Gli operanti decidevano pertanto di approfondire i controlli, rinvenendo sulla sua persona 4 involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di oltre 2 grammi. A seguito del ritrovamento dello stupefacente, i militari accompagnavano il 19enne presso gli uffici di Corso Cairoli per la compilazione degli atti e durante il tragitto il 19enne, gettava, sul pavimento del veicolo di servizio un pezzo di sostanza stupefacente del tipo Hashish del peso di circa 1 grammo. Successivamente, ritenendo che presso l’abitazione del giovane potesse essere occultata ulteriore sostanza stupefacente, si decideva di procedere a perquisizione domiciliare.

All’interno dell’appartamento occupato dal ragazzo, veniva trovato un coinquilino 26enne suo amico. La perquisizione dava esito positivo in quanto i militari operanti rinvenivano, vicino ai posti letto dei due giovani, una busta al cui interno erano contenuti 6 “panetti” di Hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi, un calzino con all’interno 34 involucri termo saldati contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 48 grammi. Sotto il letto occupato dal 19enne, veniva rinvenuto un ulteriore panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa 24 grammi, mentre sotto il letto occupato dal 26enne, all’interno di una valigia, veniva rinvenuto un borsello contenente la somma complessiva di Euro 3.150.

Alla luce dei fatti, e ricondotta la detenzione ai fini di spaccio, i due giovani venivano condotti presso gli uffici della caserma di Corso Cairoli dove venivano arrestati con l’accusa di concorso detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretti al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica. La droga ed il denaro rinvenuti venivano sottoposti a sequestro. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.