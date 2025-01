Il cadavere di una donna recuperato nei laghetti Sant’Anna a San Cesario

Il corpo sena vita di una donna – identificata in una 64enne residente a Castelvetro – è stato rinvenuto da un passante nelle acque dei laghetti Sant’Anna in via Molza a San Cesario. E’ successo questa mattina intorno alle 11:30.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco per il recupero della salma, trasportata all’istituto di Medicina legale su disposizione dell’autorità giudiziaria.

A qualche centinaia di metri dal corpo, è stata rinvenuta l’autovettura della donna.