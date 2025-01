Premiato un progetto dell’Unità di Ricerca Qualitativa dell’IRCCS di Reggio Emilia

Un progetto di ricerca partecipata condotto dall’Unità di Ricerca Qualitativa dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, su fondi 5×1000, in collaborazione con AVIS Comunale di Reggio Emilia, si è aggiudicato il 2° posto al prestigioso Patient Engagement Award 2024, promosso da Helaglobe, per il miglior progetto di Policy Making.

Il progetto era volto a comprendere quali sono le barriere e gli impedimenti che non favoriscono la donazione di sangue. Obiettivo dichiarato aumentare le donazioni per consentire una sempre maggiore disponibilità di sangue con fenotipi rari, in particolare per la terapia trasfusionale alle persone affette da una forma di anemia nota come Drepanocitosi, che sono in carico alla nostra azienda.

Lo studio è stato pensato dalla Medicina Trasfusionale e dal Laboratorio di Biochimica e Metabolomica diretti dal dottor Roberto Baricchi e condotto da Giulietta Luul Balestra antropologa medica dell’Unità di Ricerca Qualitativa dell’IRCCS di Reggio Emilia di cui è responsabile il dottor Luca Ghirotto.

“Questo riconoscimento nazionale rappresenta un momento di grande orgoglio per il nostro team e un importante traguardo per un progetto che ha saputo affrontare una sfida sanitaria complessa in maniera innovativa e partecipativa. Desideriamo ringraziare tutti i partner coinvolti, il cui contributo è stato fondamentale per il successo dell’iniziativa”, dichiara la dottoressa Balestra.

Il premio rappresenta un incoraggiamento su un tema intorno al quale l’IRCCS di Reggio Emilia sta lavorando da tempo: l’importanza della partecipazione dei cittadini e dei pazienti alla ricerca attraverso il Piano Strategico della Ricerca. Il progetto continuerà per altri due anni insieme all’Ematologia diretta dal dottor Francesco Merli grazie a una donazione del GRADE.