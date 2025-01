Lesioni personali nei confronti di un infermiere del Sant’Orsola di Bologna: scatta l’arresto.

Nella giornata di ieri le Volanti di Bologna hanno arrestato un cittadino italiano di circa 45 anni, per il reato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi.

Nello specifico, verso le ore 22, due volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura si sono recate al pronto soccorso dell’Ospedale, su chiamata di un infermiere che dichiarava di essere stato colpito al volto da un soggetto, presumibilmente senza fissa dimora, che si era addormentato all’interno dei locali dell’ospedale.

La vittima in particolare riferiva che, al momento del fatto, era in servizio presso il pronto soccorso e si è avvicinato al soggetto per chiedergli le proprie generalità per poterlo registrare all’interno del triage. L’uomo è subito apparso molto insofferente e ha immediatamente colpito l’infermiere con un pugno sul volto, causandogli un trauma al viso e una prognosi di sette giorni.

Giunti sul posto, gli operatori in servizio hanno notato l’uomo che, in evidente stato di agitazione, ha rifiutato di fornire le proprie generalità per l’identificazione e per questo, invitato dagli agenti a seguirlo fuori, ha iniziato a sgomitare e inveire verbalmente contro i poliziotti dicendo: “sei un uomo di merda, non meriti di indossare questa divisa”.

Gli operatori hanno proceduto quindi all’accompagnamento del soggetto e, una volta accertata la sua identità, è emerso altresì che lo stesso aveva a suo carico precedenti per reati con il patrimonio, la Pubblica Amministrazione e la persona, oltre ad un precedente specifico per aggressione a personale sanitario.

L’aggressore è stato quindi arrestato per lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. È stato disposto il fermo presso i locali della Questura in attesa del giudizio per direttissima nella giornata di oggi.

La locale Divisione Anticrimine, inoltre, emetterà nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio dalla provincia di Bologna, essendo il soggetto residente fuori Bologna, nella Provincia di Caserta.