Manutenzione del verde a Fiorano Modenese

Sul territorio del Comune di Fiorano Modenese sono in corso interventi manutenzione del verde e di piantumazione. In questi giorni si sta concludendo la piantumazione degli alberi dedicati ai nuovi nati 2023 in via San Pietro, per ora ne sono stati piantati 280. Una iniziativa in continuità con il passato.

Da martedì 14 gennaio comincerà invece la potatura degli alberi di via Verdi in centro a Fiorano, attesa dai residenti.

L’intervento durerà circa 8-10 giorni; per ridurre i disagi i lavori avanzeranno per tratti, in modo da consentire sempre il passaggio, seppur con piccole deviazioni ed eventuale senso unico alternato regolato da movieri, negli orari di lavoro dalle 8.00 alle 17.00.

“Con questo intervento continuiamo a mantenere l’impegno di piantare due alberi per ogni nuovo nato nel nostro Comune, peraltro in un’area dalla vocazione industriale. – sottolinea l’assessore all’ambiente e parchi, Luca Busani – E continua anche l’impegno a migliorare il decoro urbano, intervenendo con le potature in uno dei viali alberati più importanti del centro di Fiorano, che nell’arco del 2025 sarà inoltre oggetto di un importante intervento di riqualificazione in ottica ciclo-pedonale”.