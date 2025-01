Il Presidente della Provincia di Modena, Braglia incontra il commissario straordinario Curcio

«L’incontro con il Commissario Curcio rappresenta un passo fondamentale per costruire una rete di collaborazione tra i vari livelli di governo, che ci permetta di proseguire in modo efficace le sfide legate alla gestione delle emergenze e alla prevenzione dei rischi. La Provincia di Modena, come tutte le amministrazioni locali, è pronta a mettere in campo tutte le risorse necessarie per proteggere il nostro territorio e i nostri cittadini. Questo incontro è stato anche un’importante occasione per sottolineare l’importanza di una programmazione adeguata che guardi al futuro, con investimenti nelle infrastrutture e nella sicurezza».

Lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, lunedì 13 gennaio, a margine dell’incontro tra il Commissario Straordinario per le emergenze, Fabrizio Curcio e gli amministratori locali dell’Emilia-Romagna, nella sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna.

L’incontro ha avuto come obiettivo il rafforzamento della collaborazione tra il governo centrale e le amministrazioni locali per affrontare le sfide legate alla gestione delle emergenze e la pianificazione di interventi sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico regionale.

Durante l’incontro, Curcio ha illustrato le linee guida del suo mandato e ha discusso con i rappresentanti delle province e dei comuni della Regione Emilia-Romagna, proseguendo il lavoro avviato dal Generale Figliuolo a seguito delle alluvioni che hanno colpito la regione in questi anni, ribadendo l’importanza di un approccio integrato tra i vari enti locali, per ottimizzare l’uso delle risorse disponibili e garantire la realizzazione di progetti che possano rafforzare la resilienza del territorio e dei suoi abitanti.

Infine Braglia sottolinea il fatto che «Fabrizio Curcio ha una lunga carriera alle spalle nella gestione dei rischi e delle emergenze, avendo ricoperto ruoli di responsabilità all’interno della Protezione Civile, collaborando con le istituzioni locali e internazionali per garantire risposte tempestive ed efficaci in situazioni di crisi. La sua esperienza e la sua competenza sono state fondamentali per coordinare le attività di prevenzione, intervento e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi e sarà decisivo per le sfide che attendono la nostra Regione e la Provincia di Modena, duramente colpita dalle alluvioni di questi anni».