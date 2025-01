Due arresti della Polizia di Stato durante i controlli in stazione a Modena

Durante le festività natalizie appena terminate, la sicurezza dei tantissimi viaggiatori che hanno scelto il treno per gli spostamenti è stata garantita anche dai numerosi servizi effettuati dalla Polizia Ferroviaria di Modena.

Proprio nel corso di questi servizi sono state controllate 1135 persone, delle quali 450 a bordo treno; per cinque di esse è scattata la denuncia per vari reati ed altre sei sono state sanzionate per illeciti amministrativi.

Sono state, inoltre, condotte importanti operazioni di polizia giudiziaria che hanno portato all’arresto di due persone per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Il primo provvedimento è stato preso la vigilia di Natale nei confronti di un cittadino senegalese sorpreso in stazione a Modena con addosso un etto di hashish pronto ad essere smerciato.

L’altro arresto è scattato nei confronti di un cittadino nigeriano che il giorno dell’Epifania, durante il controllo degli agenti, ha cercato di darsi alla fuga e di disfarsi di un sacchetto contenente 18 dosi di marijuana già confezionate per la vendita.

Dopo un breve inseguimento è stato fermato e tratto in arresto.