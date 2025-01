Bologna Children’s Book Fair premiata in India alla Chennai International Book Fair

Dal 16 al 18 gennaio 2025, il lavoro di scouting di nuovi talenti e nuove connessioni di Bologna attorno al mondo farà tappa in India, alla Chennai International Book Fair.

Alla terza edizione della fiera, espressione di uno tra i mercati editoriali in più rapida ascesa al mondo, Bologna Children’s Book Fair (BCBF) sarà Organization Guest of Honour 2025 e premiata con il CIBF Guest of Honor Award of Global Literary Advocacy, riconoscimento per “l’eccezionale contributo alla letteratura per ragazzi e allo scambio letterario interculturale portato avanti promuovendo la creatività, l’innovazione e la collaborazione internazionale nel campo dell’editoria per ragazzi. Sostenendo voci diverse e promuovendo l’accesso alla letteratura di qualità per i giovani lettori, Bologna Children’s Book Fair ha arricchito in modo significativo il panorama letterario globale, definendo uno standard esemplare per la comunità letteraria internazionale”.

Situata nello stato del Tamil Nadu, caratterizzato da una lingua e cultura proprie, e organizzata dal Ministero dell’Istruzione scolastica del governo del Tamil Nadu, la Chennai International Book Fair è tra le iniziative che simboleggiano l’avvio di una fase di apertura verso una dimensione più internazionale dell’area. Quest’anno per la prima volta, inoltre, la fiera accoglierà un padiglione interamente dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi, per facilitare il dibattito attorno al tema.

In questo senso, la presenza di BCBF ha un valore particolare, in quanto ponte di scambio culturale, di idee e di sinergie fondamentale per la letteratura per l’infanzia e per il futuro delle nuove generazioni. Senza dimenticare la connessione storica che unisce il Tamil Nadu e l’Italia e che affonda le sue radici oltre trecento anni fa, quando l’italiano Costantino Giuseppe Beschi creò il primo lessico della lingua tamil: una relazione che parla dunque di dialogo, apprendimento reciproco e rispetto per le tradizioni linguistiche e culturali.

A Chennai, BCBF accompagnata da BolognaBookPlus (BBPlus) – brand extension di BCBF rivolta all’editoria generalista e realizzata in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori – porterà nel proprio spazio espositivo una selezione di libri tra menzionati e premiati ai BolognaRagazzi Awards nel corso degli anni, oltre a una riproduzione della mostra From Illustration to Comics. Pencils in Talented Young Hands, finestra sull’illustrazione italiana contemporanea, vera e propria scena artistica d’eccellenza, attraverso le opere di trenta giovani talenti, curata da Accademia Drosselmeier/Giannino Stoppani Cooperativa Sociale e organizzata da BolognaFiere/Bologna Children’s Book Fair/BolognaBookPlus con la collaborazione di AIE. Completeranno il programma tre panel attorno a temi chiave dell’industria del libro e delle fiere editoriali nello scenario contemporaneo.