Latitante moldavo arrestato a Carpi

Nella tarda serata del 10 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Carpi hanno tratto in arresto un cittadino moldavo 37enne in esecuzione di ordinanza emessa il 6 giugno 2023 dalla Corte di Appello di Bologna.

L’uomo, che nel gennaio del 2023 era stato associato al carcere di Modena dagli stessi militari carpigiani in esecuzione di un mandato di cattura internazionale ai fini estradizionali, emesso dall’Autorità del suo Paese, per reati di traffico di esseri umani e crimini contro i minori, era stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari – a Carpi – in attesa delle procedure di consegna allo Stato richiedente, ma ne era evaso nel marzo successivo rendendosi irreperibile.

L’evasione aveva comportato la successiva emissione dell’ordine di cattura, che è stato eseguito dopo che i militari carpigiani, di pattuglia nel centro abitato, lo hanno notato e riconosciuto sebbene in possesso di documenti – in fase di analisi – attestanti diverse generalità anagrafiche. L’acquisizione delle sue impronte digitali ne ha consentito l’abbinamento certo all’identità della persona ricercata, tradotta di conseguenza al carcere modenese.