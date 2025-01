Report sull’attività amministrativa 2024 del Comune di Formigine

Il 2024 ha visto il rinnovo degli organi di governo del Comune di Formigine, a seguito delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno scorsi.

Anche nella nuova legislatura, i consiglieri comunali (14 di maggioranza e 9 di minoranza) hanno garantito un’alta presenza nelle sedute, che sono state 13 nell’intero anno.

Il totale delle delibere discusse è stato 99.

Nuova nomina anche per la Presidente del Consiglio: dal 26 giugno, infatti, a presiedere il civico consesso è Antonietta Vastola, che succede all’attuale sindaco Elisa Parenti (la quale aveva ricoperto il ruolo dal 2014). Il Vicepresidente è Davide Romani, che ha presieduto la seduta del 28 novembre.

“Il lavoro che ho impostato in questi mesi – afferma Antonietta Vastola – si fonda sulla mia totale imparzialità e sulla garanzia di una democratica dialettica tra tutti i consiglieri, quelli di maggioranza e quelli di minoranza, alla ricerca costante dell’equilibrio che la Presidente del Consiglio ha il dovere di esercitare. Ho trovato molta collaborazione durante sedute e commissioni consiliari, così come da parte dei dipendenti comunali, che ringrazio per il prezioso lavoro quotidiano. Mi adopererò al massimo perché possa essere dato il maggior risalto alle sedute consiliari, per riavvicinare le persone e soprattutto le giovani generazioni alle istituzioni e alla politica. Mi preme sottolineare, tra le decisioni unanimi del Consiglio, la devoluzione del gettone di presenza della seduta di novembre al Centro distrettuale antiviolenza Tina e all’associazione “Non è colpa mia”, che promuove le pari opportunità”.

Lavoro impegnativo anche per la Giunta comunale (formata dal Sindaco Elisa Parenti e dagli assessori da lei nominati: il Vicesindaco Marco Casolari, Corrado Bizzini, Giulia Martina Bosi, Andrea Corradini, Giorgia Lombardo, Giulia Malvolti e Armando Pagliani), convocata in 31 sedute, che si vanno ad aggiungere alle 29 della giunta precedente nel 2024. In totale, sono 223 le delibere approvate: il più alto numero degli ultimi 10 anni.

869, invece, sono state le determinazioni dirigenziali. Novità rilevante per la figura dirigenziale di grado più alto. Infatti, il 2 gennaio 2025 ha preso servizio presso il Comune di Formigine il nuovo Segretario generale, la dottoressa Anna Messina, che succede alla dottoressa Clementina Brizzi. Da 36 anni, la dottoressa Messina ha ricoperto incarichi di segreteria e direzione generale in Comuni e Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna; tra i quali quello di Parma. Dal 2022, Messina è Coordinatore del gruppo regionale ANCI E-R sui contratti pubblici in ambito PNRR; dal 2023 collabora con Avviso Pubblico in materia di formazione per l’anticorruzione e l’antiriciclaggio.