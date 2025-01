Ouverture des Saponettes: il 12 gennaio a San Prospero la magia del concerto per bolle di sapone

Direttore senza orchestra, musicista senza strumenti, cantante senza fiato, Michele Cafaggi è l’artista protagonista di Ouverture des Saponettes, lo spettacolo con la regia di Davide Fossati prodotto da ‘Studio TA-DAA!’ che andrà in scena presso l’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero domenica 12 gennaio alle ore 17.00 nell’ambito di ‘Contatto’, la stagione del teatro partecipato di TiPì.

Un vero e proprio concerto per bolle di sapone, capace di affascinare il pubblico di ogni età, nel corso del quale un eccentrico direttore d’orchestra condurrà gli spettatori nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” in cui l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più fortunati potranno entrare in una bolla gigantesca.

Un racconto senza parole, un magico spettacolo di clownerie che, etereo e iridescente, ha la stessa leggerezza soave dei pensieri felici.

Ospite d’eccezione, Michele Cafaggi, artista dalla trentennale esperienza nel teatro di figura, e il primo in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle Bolle di Sapone. Ouverture de Saponettes, che ha debuttato nel 2003, conta oltre mille repliche, è stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali, e ha partecipato a diverse trasmissioni televisive sui canali Rai, tra cui “I soliti ignoti” su Rai 1 e “Circo Massimo Show” su Rai 3.

Prossimo appuntamento in cartellone, sabato 25 gennaio, sarà quello con Brevi giorni e lunghe notti. Storie di straccioni, di porci e di re della Compagnia Lumen.

Il prossimo appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie, invece, si terrà domenica 2 febbraio, e sarà quello con Il Mondo di Là della compagnia PaZo Teatro.

La Stagione di TiPì è realizzata grazie al contributo del Comune di San Prospero e della Regione Emilia Romagna.

La biglietteria è aperta mercoledì dalle ore 18.45 alle 19.45 e, nei giorni di spettacolo, il sabato dalle 18:30, la domenica un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere tramite e-mail a progetto.tp@gmail.com, e via WhatsApp al 331.7487202. Prevendite sul sito www.diyticket.it.

Per info consultare la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato, il profilo Instagram stagione.tp e il sito www.stagionetipi.com.