Correggio, approvato il bilancio di previsione comunale: garantiti tutti i servizi nonostante i tagli del governo

30 milioni di euro per il 2025. Nell’ultima seduta dell’anno vecchio il Consiglio comunale di Correggio ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, un importante documento frutto di un percorso partecipativo che ha visto l’amministrazione dialogare con le forze sindacali, le associazioni di categoria e i cittadini attraverso quattro incontri pubblici che avevano l’obiettivo di raccogliere esigenze e priorità della comunità, garantendo massima trasparenza e condivisione.

Nonostante le difficoltà legate ai tagli nazionali, che hanno comportato per il 2025 pesanti ripercussioni a causa dei minori trasferimenti per 155mila euro in parte corrente, oltre ai 153mila già trattenuti nel corso del 2024 e i 130mila euro in conto capitale, superiore al 10% delle risorse comunali per investimento, e un incremento medio del 12% nei costi di gestione, il bilancio presenta una struttura solida, in grado di mantenere il livello dei servizi attualmente offerti alla cittadinanza. La spesa corrente, pari a circa 15 milioni di euro, comprende voci fondamentali come stipendi, utenze e manutenzioni ordinarie. Tra i progetti dedicati alle nuove generazioni, spiccano i 28mila euro stanziati per il primo anno di un percorso socio-ricreativo pluriennale che vedrà collaborare Comune, scuola, oratori, AUSL e forze dell’ordine.

Una parte rilevante della spesa corrente è rappresentata dai trasferimenti, che ammontano complessivamente a 8.263.000 euro. Tra questi, il contributo all’Unione dei Comuni Pianura Reggiana è pari a 2.448.795 euro, con un incremento di 200.000 euro rispetto al 2024 per far fronte ai maggiori costi di gestione. All’interno di tale somma, 923.106,05 euro sono destinati al servizio di polizia municipale, 886.889,16 euro ai servizi sociali e 155.737,91 euro al servizio tributi.

Un altro capitolo importante riguarda i trasferimenti all’Istituzione per i Servizi Educativi, Culturali e Sportivi (ISECS), che riceverà 4.389.759 euro, di cui 2.830.325,71 euro destinati al settore scolastico, 461.800,06 euro al settore sportivo. Con un aumento di 30.000 euro rispetto al 2024, il settore culturale riceverà 1.097.633,77 euro. Il 2025 sarà infatti un anno importante dal punto di vista culturale e sociale, con la celebrazione di ricorrenze significative come l’80° Anniversario della Liberazione, il 60° della morte di Carmela Adani e il 70° della nascita di Pier Vittorio Tondelli. Anniversari che saranno ricordati con eventi e manifestazioni che coinvolgeranno l’intera comunità.

Sul fronte fiscale, il bilancio tiene conto dell’eliminazione, definita a livello nazionale, di alcune agevolazioni IMU, come quelle per i fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado, per gli immobili locati a profughi ucraini o per i negozi che passavano da sfitti a locati nel primo anno. Sebbene l’aumento delle aliquote del 2024 abbia interessato abitazioni di lusso, fabbricati industriali e aree edificabili, le aliquote IMU del Comune di Correggio restano tra le più basse della provincia. Riguardo al tema dell’abitazione, l’amministrazione continuerà a sostenere politiche per il diritto alla casa e il contrasto alle disuguaglianze sociali, in risposta alle crescenti difficoltà legate alla ricerca di abitazioni in affitto.

Con la riforma degli scaglioni IRPEF, operativa dal 2024, anche l’addizionale comunale è stata rimodulata per il 2025. Le nuove aliquote prevedono lo 0,25% per redditi fino a 28.000 euro, lo 0,60% per redditi tra 28.001 e 50.000 euro e lo 0,80% per redditi oltre i 50.000 euro. È confermata l’esenzione per i redditi fino a 15.000 euro e rispettato il principio di progressività ed equità fiscale.

Sul piano urbanistico, l’anno segnerà l’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), uno strumento essenziale per lo sviluppo futuro del territorio. Grande attenzione sarà riservata al commercio locale: due progetti di studio e intervento sul commercio, interamente finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per un totale di oltre 100.000 euro, affiancheranno iniziative come installazioni artistiche nelle vetrine del centro e concorsi a premi per incentivare gli acquisti.

Per quanto riguarda gli investimenti, il bilancio prevede spese in conto capitale pari a 11.282.000 euro. Tra i progetti di punta figura il corridoio ecologico, un’opera che collegherà il nuovo Parco della Musica al Parco lungo le mura del Convitto, passando per Piazzale 2 Agosto e via Circondaria, creando un ecosistema urbano che coniuga il verde della campagna con il centro storico; un altro progetto strategico è “City-to-City Exchange”, un progetto europeo per lo scambio di buone pratiche in tema di sostenibilità ambientale e che permette il confronto con diverse realtà europee. Altri interventi includono la ciclabile Correggio-Canolo e la nuova palestra per la Scuola Primaria Rodari – Cantona. Palazzo Contarelli sarà al centro di un’importante opera di rigenerazione, con la realizzazione della Casa della Musica per un investimento di 1.300.000 euro. Il 2025 vedrà inoltre il completamento della nuova Casa della Cultura, resa possibile grazie alla straordinaria donazione dei coniugi Bertani Brenno e Rinaldi Artenice e al contributo di aziende e privati cittadini, il restauro del Teatrino del Convitto, che sarà trasformato in un nuovo spazio culturale. Un intervento da 420.000 euro, finanziato con risorse regionali, sarà invece dedicato al rafforzamento della chiesa di San Francesco, danneggiata dal sisma del 2012.

Con il Bilancio di previsione 2025-2027, il Comune di Correggio si conferma impegnato nel garantire servizi di qualità, promuovere investimenti strategici e valorizzare le risorse del territorio in una prospettiva di crescita condivisa e sostenibile.